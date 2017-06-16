В ходе митинга в Киеве активисты "Национального фронта" напали на пенсионеров

В акции протеста приняли участие около 200 пожилых людей, представляющих партию "Социалисты".

В Киеве в ходе митинга против переименования проспекта Ватутина в проспект Шухевича произошло столкновение между участниками акции и представителями партии "Национальный фронт". В результате столкновения несколько активистов задержаны.

— Наши активисты изъяли блокнот, в котором записаны выплаты участникам акции против переименования проспекта. Акцию сопровождали "титушки", они и начали драку с нашими активистами, — прокомментировал ситуацию первый заместитель главы партии "Национальный фронт" Назар Кравченко.

В начале июня Киевсовет переименовал проспект имени Героя Советского Союза Николая Ватутина в проспект Романа Шухевича. Решение о переименовании вызвало волну возмущения со стороны еврейской общины, так как многие украинские жители считают Шухевича организатором геноцида поляков и евреев на западе Украины.