Кубинский посол в США посмеялся над решением Трампа

Кубинский посол в США Хосе Рамон Кабанас посмеялся над решением президента США Дональда Трампа, отменившего договорённости прежней администрации о нормализации отношений с Гаваной.

В своём "твиттере" Кабанас разместил фотографию американских туристов на Кубе, намекая на последовавшее за решением Трампа заявление Белого дома, согласно которому туристические поездки американцев на Кубу будут ограничены во избежание поддержки режима и вооружённых сил этой страны.

— Теперь это официально новые враги внешней политики США. Берегитесь! — гласит текст твита кубинского дипломата.

Впоследствии Кабанас удалил свою запись, скрин сохранило издание The Hill.

Лайф напоминает, что объявление об отмене политики предыдущего президента США Барака Обамы Трамп сделал в ходе своего выступления в Майами.

— Эта ужасная сделка сеет насилие и нестабильность в регионе, и они (администрация Обамы. — Прим. Лайфа.) не получили ничего взамен, — заявил он.

В США на сегодняшний день есть 12 категорий поездок американцев на Кубу, которые разрешены.