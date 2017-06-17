Больше не деликатес. 132-летнего лобстера отпустили обратно в океан

Омар Луи жил в аквариуме ресторана в Нью-Йорке 30 лет. В торжественной церемонии приняли участие городские власти.

В Нью-Йорке владельцы одного из ресторанов устроили церемонию освобождения 132-летнего омара по имени Луи.

На прощальном торжестве присутствовали представители власти. Руководитель городской администрации Энтони Дж. Сантино не только подписал документ, заверяющий о свободе Луи, но также призвал общественность к защите дикой природы.

Ранее подобный случай произошёл в Канаде. Тогда посетительница магазина заплатила продавцам 230 долларов, чтобы не дать погибнуть 100-летнему гигантскому омару. Примечательно, что и этого лобстера, спасённого от злого рока, тоже звали Луи.