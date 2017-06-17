Больше не деликатес. 132-летнего лобстера отпустили обратно в океан

В Нью-Йорке владельцы одного из ресторанов устроили церемонию освобождения 132-летнего омара по имени Луи.
На прощальном торжестве присутствовали представители власти. Руководитель городской администрации Энтони Дж. Сантино не только подписал документ, заверяющий о свободе Луи, но также призвал общественность к защите дикой природы.
Supvr Santino & Butch Yamali of @PetersClamBar bring 132-yr-old Louie the Lobster for "pardoning" #NationalLobsterMonth pic.twitter.com/wvzzhhkAgj— Town of Hempstead (@HempsteadTown) 16 июня 2017 г.
Ранее подобный случай произошёл в Канаде. Тогда посетительница магазина заплатила продавцам 230 долларов, чтобы не дать погибнуть 100-летнему гигантскому омару. Примечательно, что и этого лобстера, спасённого от злого рока, тоже звали Луи.
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