СБУ задержала украинца, учившего соотечественников обходить блокировку ВКонтакте

По версии следствия, мужчина администрировал антиукраинское сообщество в соцсети и призывал к свержению конституционного строя.

Служба безопасности Украины задержала жителя Павлограда, который обучал соотечественников, как пользоваться VPN и обходить блокировку российских соцсетей. Как сообщает портал "Новое время", мужчину обвиняют в антиукраинской пропаганде и призывах к свержению конституционного строя.

По версии следствия, в 2016 году с павлоградцем связались представители российских спецслужб и предложили ему администрировать и наполнять контентом антиукраинское сообщество в Интернете. Тот согласился.

— По указанию кураторов администратор размещал статьи, фотографии и видеоматериалы с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя. В материалах, в частности, утверждалось, что Украина является частью России, а украинская армия — недееспособна, — цитирует "Новое время" сообщение СБУ.

После того как киевские власти заблокировали для украинцев российские соцсети — "ВКонтакте" и "Одноклассники.ру", павлоградец начал распространять инструкции, как при помощи VPN обойти блокировку доступа к сайтам. На этом он и погорел.

При обыске сотрудники СБУ изъяли у подозреваемого мобильные телефоны, которые якобы содержат доказательства его контактов с представителями российских спецслужб. Возбуждено уголовное дело.