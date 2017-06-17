Личный адвокат Трампа нанял себе личного адвоката

Майклу Коэну, оказывающему президенту США консультационные услуги, предстоит самому пройти слушания в Комитете по разведке Палаты представителей США.

Майкл Коэн, личный адвокат президента США Дональда Трампа, обратился к услугам вашингтонского юриста Стивена Райана.

По данным NBC, это связано с тем, что Коэну, консультирующему президента по делу о влиянии России на выборы, самому предстоит пройти слушания в сенатском Комитете по разведке Палаты представителей США. Он будет отвечать на вопросы сенаторов о связях команды Трампа с Россией.

Как ранее сообщал Лайф, Коэн оказался в числе четырёх человек, которых Комитет по разведке Палаты представителей вызвал по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.