Личный адвокат Трампа нанял себе личного адвоката

Майкл Коэн, личный адвокат президента США Дональда Трампа, обратился к услугам вашингтонского юриста Стивена Райана.
По данным NBC, это связано с тем, что Коэну, консультирующему президента по делу о влиянии России на выборы, самому предстоит пройти слушания в сенатском Комитете по разведке Палаты представителей США. Он будет отвечать на вопросы сенаторов о связях команды Трампа с Россией.
Как ранее сообщал Лайф, Коэн оказался в числе четырёх человек, которых Комитет по разведке Палаты представителей вызвал по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
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