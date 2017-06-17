Майкл Фелпс поплавает наперегонки с акулой

Двадцатитрёхкратному олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу надоело состязаться с людьми, поэтому он решил поплавать наперегонки с настоящей акулой. Заплыв состоится 23 июля и будет транслироваться каналом Discovery в рамках их традиционной "Недели акул".
— Я смогу сделать то, о чём всегда мечтал. Я спущусь в клетке к большой белой акуле, — написал Фелпс в своём Instagram.
Скорость самого титулованного олимпийского чемпиона в воде составляет около 10 км/ч, в то время как скорость акулы превышает 40 км/ч. Где состоится заплыв, пока не сообщается.
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