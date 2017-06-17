Майкл Фелпс поплавает наперегонки с акулой

Американский пловец исполнит свою давнюю мечту и сразится в скорости с самым опасным хищником океана.

Двадцатитрёхкратному олимпийскому чемпиону Майклу Фелпсу надоело состязаться с людьми, поэтому он решил поплавать наперегонки с настоящей акулой. Заплыв состоится 23 июля и будет транслироваться каналом Discovery в рамках их традиционной "Недели акул".

— Я смогу сделать то, о чём всегда мечтал. Я спущусь в клетке к большой белой акуле, — написал Фелпс в своём Instagram.

I was able to do something that I had always wanted to do. Be in a cage and dive with great White sharks !! #bucketlist Публикация от Michael Phelps (@m_phelps00) Июн 10 2017 в 9:52 PDT

Скорость самого титулованного олимпийского чемпиона в воде составляет около 10 км/ч, в то время как скорость акулы превышает 40 км/ч. Где состоится заплыв, пока не сообщается.