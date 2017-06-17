Интервью Путина Оливеру Стоуну вышли в виде отдельной книги в США

Издательство Hot Books выпустило в США в виде отдельной книги полные тексты интервью российского президента Владимира Путина американскому режиссёру Оливеру Стоуну.
В предисловии к книге говорится, что беседы главы государства и Стоуна проходили "в уважительной атмосфере" и состоялись в период со 2 июля 2015 по 10 февраля 2017 года.
Напомним, премьера четырёхсерийного документального фильма с интервью Путина Оливеру Стоуну состоялась 13 июня на канале кабельного телевидения Showtime.
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