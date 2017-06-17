Американец застрелил дочь во время лекции о безопасном обращении с оружием

Оружие детям — не игрушка, внушал 33-летний отец двум своим сыновьям, а потом выстрелил в голову зашедшей в комнату девочки.

Житель американского штата Индиана по неосторожности убил свою маленькую дочь из пистолета в тот момент, когда рассказывал о безопасном обращении с оружием двум другим своим детям — сыновьям.

Как пишет Mirror, 33-летний Эрик Хуммель решил продемонстрировать мальчикам, что бывает, когда оружие оказывается в руках у неопытных людей. Для наглядности он держал в руках пистолет. В самый разгар лекции в комнату вошла 9-летняя Оливия, и отец, направив на неё оружие, нажал на спусковой крючок.

Впоследствии он заявил полицейским, что полагал, будто пистолет незаряжен. Пуля попала девочке в голову, она скончалась почти сразу после того, как её экстренно доставили в госпиталь.

Хуммелю предъявлено обвинение в халатном отношении к лицам младше 14 лет, повлёкшем за собой смерть. При этом в полиции отметили, что гибель Оливии стала не просто "случайной разрядкой" огнестрельного оружия, а следствием действий, грозящих всем членам семьи.

— Его действия вызвали гибель Оливии и, вероятно, на всю жизнь обрекли на эмоциональные страдания мальчиков, — заявил начальник местного полицейского офиса Ричард Зормьер.