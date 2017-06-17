В США выложили финансовую декларацию Трампа за прошлый год

Документ опубликовало Бюро по вопросам этики, из него можно сделать выводы, какие активы принесли американскому президенту наибольшую прибыль.

На сайте американского Бюро по вопросам этики в пятницу появилась финансовая декларация президента США Дональда Трампа за 2016 год. Состоящий из 98 страниц документ вместил в себя данные об активах хозяина Белого дома, а также о его инвестициях и прибыли.

В частности, открывшийся в сентября прошлого года отель в Вашингтоне принёс Трампу $19,7 млн чистой прибыли. Точно такие же деньги удалось выручить от работы гольф-клуба в Бедминстере, Нью-Джерси. В общей же сложности гольф-площадки американского президента добавили к его состоянию $288 млн.

Как уточняет CNN, президент указал доход и от своего люксового курорта Мар-а-Лаго в штате Флорида — он составил $37,2 млн. Отчисления (роялти) за книги Трампа также дали порядка семи миллионов.

Некоторые западные СМИ на основе этого документа предварительно утверждают, что общий доход Трампа за 2016 год может превышать полмиллиона долларов. При этом CNN отдельно подчёркивает, что финансовая декларация не является федеральной налоговой декларацией. Её Трамп публиковать упорно отказывается.