Экипаж повреждённого эсминца ВМС США спешно покидает судно

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Экипаж повреждённого эсминца ВМС США спешно покидает судно

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Эсминец USS Fitzgerald. Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd Class Kelsey L. Adams/REUTERS

По данным СМИ, многие члены экипажа американского военного корабля получили повреждения при столкновении с контейнеровозом.

Члены экипажа эсминца USS Fitzgerald покидают судно с помощью сотрудников береговой охраны Японии. Сам военный корабль, получивший значительные повреждения при столкновении с плавающим под филиппинским флагом контейнеровозом, набирает воду, но, как говорят эксперты, затопление ему пока не грозит.

В ближайшее время специалистам предстоит оценить размер ущерба, причинённого эсминцу, а также разобраться с обстоятельствами столкновения двух судов. Сколько именно моряков пострадало при инциденте, по-прежнему не озвучивается, однако американский чиновник на условиях анонимности рассказал агентству Reuters о большом количестве раненых.

По данным телеканала CNN, USS Fitzgerald только в феврале этого года покинул верфи после ремонта и в последние месяцы находился возле японского города Йокосука, "поддерживая безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Напомним, 17 июня в 2:30 по токийскому времени (16 июня, 20:30 мск) корабль ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном примерно в 20 километрах от побережья Японии.

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