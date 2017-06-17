Экипаж повреждённого эсминца ВМС США спешно покидает судно

По данным СМИ, многие члены экипажа американского военного корабля получили повреждения при столкновении с контейнеровозом.

Члены экипажа эсминца USS Fitzgerald покидают судно с помощью сотрудников береговой охраны Японии. Сам военный корабль, получивший значительные повреждения при столкновении с плавающим под филиппинским флагом контейнеровозом, набирает воду, но, как говорят эксперты, затопление ему пока не грозит.

"Significant" damage to USS Fitzgerald after collision with ship off Japan, US Defense official says. pic.twitter.com/0Zi5G7EAMq — Warrior Reports (@WarriorReports) 16 июня 2017 г.

В ближайшее время специалистам предстоит оценить размер ущерба, причинённого эсминцу, а также разобраться с обстоятельствами столкновения двух судов. Сколько именно моряков пострадало при инциденте, по-прежнему не озвучивается, однако американский чиновник на условиях анонимности рассказал агентству Reuters о большом количестве раненых.

JUST IN: Multiple US sailors are injured after USS Fitzgerald and merchant ship collide off Japan, US Navy official says - @ckubeNBC — NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) 16 июня 2017 г.

По данным телеканала CNN, USS Fitzgerald только в феврале этого года покинул верфи после ремонта и в последние месяцы находился возле японского города Йокосука, "поддерживая безопасность и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Напомним, 17 июня в 2:30 по токийскому времени (16 июня, 20:30 мск) корабль ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с филиппинским торговым судном примерно в 20 километрах от побережья Японии.