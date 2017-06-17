СМИ: Семь моряков пропали без вести при столкновении эсминца с контейнеровозом

По меньшей мере семь членов экипажа американского эсминца USS Fitzgerald пропали без вести после столкновения с филиппинским контейнеровозом. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на японский телеканал NHK News.

BREAKING: Japan broadcaster NHK says 7 U.S Navy ship members unaccounted for after collision with container ship off Japan. — The Associated Press (@AP) 16 июня 2017 г.

Всего, по данным портала "Военный паритет", экипаж эсминца Fitzgerald состоит из 337 человек, в том числе 23 офицеров.

Напомним, эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном, плавающим под флагом Филиппин, примерно в 56 морских милях к юго-западу от японского города Йокосука. При столкновении военный корабль получил серьёзные повреждения, пострадали и члены экипажа. Контейнеровоз, судя по опубликованным снимкам, отделался незначительными повреждениями.