СМИ: Семь моряков пропали без вести при столкновении эсминца с контейнеровозом

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СМИ: Семь моряков пропали без вести при столкновении эсминца с контейнеровозом

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Эсминец Fitzgerald. Фото: © Courtesy of U.S. Navy/Mass Communication Specialist Seaman David Flewellyn/REUTERS

По меньшей мере семь членов экипажа американского эсминца USS Fitzgerald пропали без вести после столкновения с филиппинским контейнеровозом. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на японский телеканал NHK News.

<p>Филиппинский контейнеровоз получил незначительные повреждения. Фото: NHK News</p>

Всего, по данным портала "Военный паритет", экипаж эсминца Fitzgerald состоит из 337 человек, в том числе 23 офицеров.

Напомним, эсминец ВМС США USS Fitzgerald столкнулся с торговым судном, плавающим под флагом Филиппин, примерно в 56 морских милях к юго-западу от японского города Йокосука. При столкновении военный корабль получил серьёзные повреждения, пострадали и члены экипажа. Контейнеровоз, судя по опубликованным снимкам, отделался незначительными повреждениями.

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