Американские пилоты погибли из-за неисправностей в самолёте

За 10 лет военные США зафиксировали четыре случая летального исхода из-за проблем кислородной системы на воздушном судне.

ВМФ США опубликовал отчёт, по данным которого, четверо лётчиков американского палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet погибли из-за "физиологических инцидентов", связанных с неисправностью кислородной системы.

В документе сообщается о результатах расследования, которое было начато после того, как более 100 инструкторов отказались совершать на этом самолёте вылеты.

По словам лётчиков, головокружение, затемнение и даже потеря сознания во время испытаний вызваны загрязнённым воздухом и отказом бортовой системы производить очистку кислорода.