Жители Лондона приняли фейерверк за звуки взрывов

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Жители Лондона приняли фейерверк за звуки взрывов

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Салют над Темзой. Фото: twitter.com/Philly_Spurr

Большой фейерверк в центре столицы Великобритании напугал горожан ещё одной возможной террористической атакой.

Поздно вечером в окрестностях лондонского Сомерсет-Хауса неожиданно раздалась серия взрывов. Однако поводов для серьёзной паники не было — оглушительные звуки оказались праздничным салютом над Темзой.

По словам очевидца, те, кто не увидел фейерверка, поддались панике и боязни быть обстрелянными. О своих страхах они написали множество сообщений в социальных сетях.

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