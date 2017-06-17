Жители Лондона приняли фейерверк за звуки взрывов

Большой фейерверк в центре столицы Великобритании напугал горожан ещё одной возможной террористической атакой.

Поздно вечером в окрестностях лондонского Сомерсет-Хауса неожиданно раздалась серия взрывов. Однако поводов для серьёзной паники не было — оглушительные звуки оказались праздничным салютом над Темзой.

По словам очевидца, те, кто не увидел фейерверка, поддались панике и боязни быть обстрелянными. О своих страхах они написали множество сообщений в социальных сетях.