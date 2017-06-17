Большинство американцев уверены, что Трамп попирает традиции и демократию

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Большинство американцев уверены, что Трамп попирает традиции и демократию

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Carlos Barria

Подавляющее большинство американцев недовольны и тем, что Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения.

Рейтинг неодобрения Трампа обновил очередной максимум — согласно опросу, проведённому Associated Press и NORC, 64 процента американцев недовольны работой действующего главы Белого дома. О своём доверии к президенту заявили только 35 процентов респондентов.

65 процентов участников исследования заявили, что своими действиями Дональд Трамп демонстрирует полное пренебрежение к демократическим институтам и традициям Соединённых Штатов. Противоположных взглядов придерживаются 35 процентов опрошенных.

Любопытно, что примерно такое же количество американцев недовольны тем, что Трамп вывел США из Парижского климатического соглашения.

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