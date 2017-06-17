Открывший огонь по конгрессменам хранил список возможных жертв

Рукописный список с указанием личностей влиятельных политиков из республиканской партии нашли в одном из карманов боевика.

В кармане у Джеймса Ходжкинсона, открывшего огонь по конгрессменам-республиканцам и позднее ликвидированного полицией, обнаружен пофамильный список потенциальных жертв.

Как сообщает телеканал Fox News, в найденом документе фигурируют Скотт Десжерле, Трент Франкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит.

Напомним, в Вирджинии во время тренировки бейсбольной команды республиканской партии мужчина открыл огонь по группе людей, среди которых находились конгрессмены. В ходе атаки пять человек получили ранения, в том числе член Палаты представителей США Стив Скализ.