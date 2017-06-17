Открывший огонь по конгрессменам хранил список возможных жертв

В кармане у Джеймса Ходжкинсона, открывшего огонь по конгрессменам-республиканцам и позднее ликвидированного полицией, обнаружен пофамильный список потенциальных жертв.
Как сообщает телеканал Fox News, в найденом документе фигурируют Скотт Десжерле, Трент Франкс, Джефф Дункан, Джим Джордан, Мо Брукс и Морган Гриффит.
Напомним, в Вирджинии во время тренировки бейсбольной команды республиканской партии мужчина открыл огонь по группе людей, среди которых находились конгрессмены. В ходе атаки пять человек получили ранения, в том числе член Палаты представителей США Стив Скализ.
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