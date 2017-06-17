Американский пастор продал сам себе городскую церковь за один доллар

Согласно обвинениям полиции, священнослужитель подделал документы на церковь, рыночная стоимость которой превышает $1 млн.

В Коннектикуте, США, правоохранительные органы обвиняют пастора из города Бриджпорт в том, что он подделал документы на церковь, в которой служит, а затем продал её самому себе за один доллар.

Следователи отмечают, что рыночная стоимость церкви превышает $1 млн. Полицейские заинтересовались действиями пастора после того, как получили письмо от управляющего совета церкви, а также от прихожан.

Предприимчивого пастора не стали держать за решёткой и отпустили, обязав предстать в назначенное время перед судом. Сам он заявляет, что случай его "смешон", а дело "будет разрешено в добром ключе".

Между тем, агентство Associated Press со ссылкой на материалы следствия отмечает, что у служителя культа обнаружено и другое имущество, стоимость которого с учётом удачно прикупленной церкви достигает $1,5 млн.