Подозреваемый в связях с Гюленом экс-глава полиции Стамбула сдался властям

Если вину бывшего полицейского удастся доказать, ему грозит десятилетнее тюремное заключение.

Бывший глава полиции Стамбула Хусейн Капкин прибыл в полицейский участок и сдался властям через несколько часов после того, как суд выдал ордер на его арест, обвинив в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Об аресте Капкина сообщило агентство Anadolu. По данным СМИ, если вину бывшего полицейского удастся доказать, ему грозит десятилетнее тюремное заключение за пособничество возглавляемой Гюленом организации ФЕТО.

Напомним, именно на этого оппозиционера турецкие власти возлагают ответственность за попытку государственного переворота в стране, предпринятую вечером 15 июля 2016 года.