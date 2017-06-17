Установлена причина смерти Кэрри Фишер

Знаменитая американская киноактриса скончалась из-за остановки дыхательных движений во сне.

Следствие установило, что причиной смерти Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи из киносаги "Звёздные войны", стало апноэ во сне и ряд других неустановленных факторов, сообщает The Associated Press‏.

Ранее считалось, что Фишер умерла из-за остановки сердца. Американская актриса скончалась 27 декабря 2016 года в возрасте 60 лет. За два дня до смерти Кэрри Фишер была госпитализирована в критическом состоянии из-за сердечного приступа, произошедшего во время перелёта из Лондона в Лос-Анджелес.