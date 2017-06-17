Командир эсминца ВМС США серьёзно пострадал при столкновении с контейнеровозом

Командир американского эсминца Fitzgerald Брайс Бенсон получил травмы при столкновении военного судна с контейнеровозом, плавающим под флагом Филиппин. Об этом сообщил портал Navy Times.

Серьёзность полученных Бенсоном повреждений пока не ясна, но сообщается, что пострадавшего командира уже эвакуировали с судна. В его отсутствие управление кораблём принял на себя старший помощник командира Шон Баббит.

Эсминец получил серьёзные повреждения одного из машинных отделений, однако экипаж сделал всё необходимое, чтобы избежать затопления судна.

Напомним, инцидент произошёл 17 июня в 2:30 по токийскому времени (16 июня, 20:30) примерно в 100 километрах к юго-западу от города Йокосука на острове Хонсю.