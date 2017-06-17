Умер режиссёр оскароносного фильма "Рокки" Джон Эвилдсен

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Умер режиссёр оскароносного фильма "Рокки" Джон Эвилдсен

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Фото: Twitter

По информации западных СМИ, кинематографист скончался от рака поджелудочной железы.

В США на 82-м году жизни скончался кинорежиссёр Джон Эвилдсен, известный по работам над такими культовыми боевиками, как "Рокки" и "Рокки 5".

О смерти кинематографиста сообщил его сын.

Издание Los Angeles Times уточняет, что причиной смерти Эвилдсена стал рак поджелудочной железы.

Эвилдсен родился 21 декабря 1935 года в Иллинойсе. Карьеру в кино начал ассистентом режиссёра, а первого успеха добился в 1970 году с низкобюджетным триллером "Джо".

Наибольшую известность режиссёру принесла лента "Рокки", снятая в 1976 году. С ней Эвилдсен номинировался на премию "Оскар" сразу в десяти номинациях и завоевал три статуэтки. Картина 1990 года "Рокки V" должна была стать последней во франшизе о Рокки Бальбоа.

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