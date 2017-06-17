Путин: Восприятие России как угрозы является ошибкой Соединённых Штатов

У России и США есть много областей для совместной работы, способной принести позитивные результаты как обеим странам, так и всему миру.

Восприятие России как угрозы и геополитического врага является главной ошибкой США, заявил президент РФ Владимир Путин в американскому режиссёру Оливеру Стоуну.

— На сегодняшний день, я полагаю, ошибка наших партнёров в США в том, что они всё ещё видят в России угрозу, как будто это их главный геополитический враг, — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона существует много областей, в которых совместная работа, "без сомнения, принесла бы позитивные результаты и России, и США, и всему миру".

Россия не намерена вступать с США в конфронтацию, подчеркнул президент, высказав мнение, что для Соединённых Штатов это является вопросом геополитического соперничества.

Напомним, четыре серии документального фильма Стоуна о российском президенте транслировался телеканалом Showtime с 12 по 15 июня. Впоследствии стало известно, что интервью Путина в виде отдельной книги выпустило издательство Hot Books.