IT-директора штаба Трампа заподозрили в связях с Россией

Членов комиссии, ведущей расследования о возможных связях республиканца с РФ, интересует, как "российским ботам" удавалось производить точную выборку неопределившихся перед выборами.

Конгрессмены, расследующие возможные связи президента США Дональда Трампа или людей из его штаба с Россией, намерены допросить IT-директора предвыборной кампании миллиардера Брэда Парскейла.

Как сообщает телеканал CNN, Парскейла могут пригласить в конгресс уже в ближайшее время. Ему придётся отвечать на вопросы, как и почему "российские боты" отправляли сообщения на политическую тематику в конкретных районах тех штатов, где до последнего момента было большое количество неопределившихся, за кого отдать свой голос на выборах.

Кроме того, члены комиссии, ведущей дело, намерены изучить, как распространяемые через СМИ и соцсети фейковые новости, в которых Трамп представлялся в выгодном свете, могли повлиять на итоговую победу республиканца на выборах.

Сам Брэд Парскейл пояснил CNN, что пока никто из следователей с ним не связывался.