Куба готова продолжить "уважительный диалог" с США

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Куба готова продолжить "уважительный диалог" с США

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Президент Кубы Рауль Кастро. Фото: © ACN/Marcelino Vazquez/REUTERS

Кубинские власти прокомментировали решение Трампа об отмене нормализации отношений с Кубой, которого добивалась администрация Барака Обамы.

Власти Кубы назвали "враждебной" риторику американского президента Дональда Трампа во время его речи об изменении политики по отношению к Гаванне, однако уверены, что оба государства могут нормально взаимодействовать и цивилизованно сосуществовать.

— Речь Дональда Трампа была загружена враждебной риторикой, которая напоминает времена открытой конфронтации, — сообщили в администрации Рауля Кастро.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение американского президента об отмене соглашения с Кубой.

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