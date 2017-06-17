Куба готова продолжить "уважительный диалог" с США

Кубинские власти прокомментировали решение Трампа об отмене нормализации отношений с Кубой, которого добивалась администрация Барака Обамы.

Власти Кубы назвали "враждебной" риторику американского президента Дональда Трампа во время его речи об изменении политики по отношению к Гаванне, однако уверены, что оба государства могут нормально взаимодействовать и цивилизованно сосуществовать.

BREAKING: Cuba rejects Trump's 'hostile rhetoric,' says willing to continue 'respectful dialogue' with US. — The Associated Press (@AP) 17 июня 2017 г.

— Речь Дональда Трампа была загружена враждебной риторикой, которая напоминает времена открытой конфронтации, — сообщили в администрации Рауля Кастро.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение американского президента об отмене соглашения с Кубой.