На время розыгрыша Кубка конфедераций в Москве изменится движение на дорогах

Схема перемещения транспорта претерпит изменения на северо-западе столицы с 17 июня по 2 июля.

На Волоколамском шоссе в Москве на время проведения Кубка конфедераций (с 17 июня) появится выделенная полоса. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), протяжённость "выделенки" — от канала им. Москвы до Ленинградского шоссе, она будет работать ежедневно.

Также с этого дня на ежедневный режим работы переходит выделенная полоса на Ленинградском шоссе.

Временная выделенная полоса призвана обеспечить транспортную доступность для автобусов с болельщиками, пояснили в ЦОДД.

Организация дорожного движения в столице претерпит и другие изменения. Так, меняется схема движения в районе Тушинского тоннеля при движении в центр: из левого пролёта Тушинского тоннеля в правый будет перенесена нынешняя выделенная полоса общественного транспорта.

— Таким образом, для движения автомобилистов станут доступны все три полосы левого пролёта, — отмечает ЦОДД.

Введённые изменения будут действительны на весь период проведения соревнований — с 17 июня по 2 июля.