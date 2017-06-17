Трое подозреваемых в организации лондонских терактов освобождены

Ранее сообщалось об освобождении ещё 17 человек, взятых под стражу в ходе масштабной проверки.

Полиция Великобритании освободила ещё троих подозреваемых в причастности к террористическим атакам на Лондонском мосту, сообщают РИА "Новости".

В числе освобождённых трое мужчин 27, 28 и 19 лет. Один из подозреваемых до сих пор остаётся под стражей, сообщает сайт лондонской полиции.

Напомним, в ночь на 4 июня в результате атаки террористов на Лондонском мосту и рынке Боро погибло восемь человек, более 50 человек ранены. Нападение боевиков стало уже третьим по счёту в Великобритании за последние несколько месяцев.