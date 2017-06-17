WBC может поставить на кон поединка Мейвезер — Макгрегор бриллиантовый пояс

Решение по этому вопросу будет принимать совет директоров Всемирного боксёрского совета.

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман не исключил, что на кону поединка между американским боксёром Флойдом Мейвезером и ирландским бойцом MMA Конором Макгрегором может стоять бриллиантовый пояс, а сам бой таким образом получит статус титульного.

— Возможно, это произойдёт. Не могу сказать точно, но я не возражаю. Решение будет принимать совет директоров WBC, однако в любом случае к боксу сейчас приковано внимание всего мира, — заявил Сулейман в интервью ESPN.

Напомним, поединок между Мейвезером и Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе. Уже объявлено, что оба спортсмена заработают по 100 миллионов долларов.

Бриллиантовый пояс WBC — специальная награда, учреждённая WBC в 2009 году. Пояс украшен 598 бриллиантами, 196 изумрудами, шестью рубинами и 150 полудрагоценными камнями, кроме того, он покрыт золотом 750-й пробы. Его полная стоимость составляет 50 тысяч долларов. Пояс вручается победителю исторического боя, в котором встречаются два элитных боксёра. Среди боксёров, завоёвывавших эту награду, есть как Флойд Мэйуэзер, так и россиянин Сергей Ковалёв.