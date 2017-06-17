Прокуратура Швейцарии сообщила о расследовании 25 дел о коррупции в ФИФА

Прокуратура Швейцарии расследует 25 случаев коррупции, имеющих отношение к чемпионатам мира по футболу и ФИФА, сообщает AP News.
В самом надзорном ведомстве эту информацию агентству подтвердили, однако генпрокурор Швейцарии Микаэль Лаубер не стал вносить конкретику по поводу самого расследования.
При этом он озвучил несколько персоналий, которые входят в круг следствия. В списке этих людей значатся экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший генсек ФИФА Жером Вальке. Также было названо имя главы оргкомитета ЧМ-2016 в Германии Франца Беккенбауэра.
Информагентство напоминает, что генпрокурор Лаубер занимается также нарушениями в конкурсах на право принятия чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. По его словам, на данный момент уже есть данные о 178 случаях транзакций, связанных с отмыванием денег.
Напомним, ЧМ-2018 пройдёт в России, а право принять следующее мировое первенство заслужил Катар.
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