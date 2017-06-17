После оправдания полицейского из Миннесоты в США вспыхнули акции протеста

Читайте также

После оправдания полицейского из Миннесоты в США вспыхнули акции протеста

1

Акции протеста в Миннесоте. Фото: © REUTERS/Eric Miller

Ранее суд признал невиновным полицейского, застрелившего 32-летнего афроамериканца Филандо Кастиле.

Сотни человек собрались у капитолия города Сент-Пол в Миннесоте в ходе масштабной акции против решения суда оправдать стража порядка, застрелившего год назад темнокожего водителя. Демонстранты требуют пересмотра дела. Толпа людей, среди которых представители разных рас, вышла на митинг с плакатами "Объединимся для Филандо".

— Мой сын по-прежнему мёртв. Потому что если на этой планете вы и можете сказать правду, и будете честны, то вы всё равно останетесь убиты полицией Миннесоты, — прокомментировала решение присяжных мать погибшего.

Несмотря на оправдательный приговор, суд постановил уволить офицера Джеронимо Янеза со службы. Смерть Филандо Кастиле захватила внимание общественности после того, как его девушка, находившаяся в момент нападения вместе с ним в машине, выложила в прямой эфир в сети Facebook видео трагического инцидента.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!