Во Львове памятник героям АТО может заменить монумент советским воинам

Жители Львова начали собирать подписи за демонтаж Монумента Славы. На освободившемся месте активисты предлагают установить памятник героям АТО.
— Мы начали собирать подписи, потому что решили использовать все возможные инструменты, а также спросить мнение львовян. И видим, что им это не безразлично, — приводит агентство "Укринформ" слова одного из инициаторов сбора подписей, кандидата исторических наук Виталия Ляски.
Как только активисты соберут необходимые 500 подписей, документ передадут на рассмотрение сессии городского совета.
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