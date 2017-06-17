Во Львове памятник героям АТО может заменить монумент советским воинам

Сейчас активисты собирают 500 подписей горожан, необходимых для того, чтобы поднять вопрос о сносе памятника советским солдатам на сессии городского совета.

Жители Львова начали собирать подписи за демонтаж Монумента Славы. На освободившемся месте активисты предлагают установить памятник героям АТО.

— Мы начали собирать подписи, потому что решили использовать все возможные инструменты, а также спросить мнение львовян. И видим, что им это не безразлично, — приводит агентство "Укринформ" слова одного из инициаторов сбора подписей, кандидата исторических наук Виталия Ляски.

Как только активисты соберут необходимые 500 подписей, документ передадут на рассмотрение сессии городского совета.