Во Львове памятник героям АТО может заменить монумент советским воинам

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Во Львове памятник героям АТО может заменить монумент советским воинам

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Монумент Славы во Львове. Фото: © РИА Новости/Б. Криштул

Сейчас активисты собирают 500 подписей горожан, необходимых для того, чтобы поднять вопрос о сносе памятника советским солдатам на сессии городского совета.

Жители Львова начали собирать подписи за демонтаж Монумента Славы. На освободившемся месте активисты предлагают установить памятник героям АТО.

— Мы начали собирать подписи, потому что решили использовать все возможные инструменты, а также спросить мнение львовян. И видим, что им это не безразлично, — приводит агентство "Укринформ" слова одного из инициаторов сбора подписей, кандидата исторических наук Виталия Ляски.

Как только активисты соберут необходимые 500 подписей, документ передадут на рассмотрение сессии городского совета.

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