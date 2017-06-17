Умер президент Вануату Болдуин Лонздейл

Действующий президент островного государства в Тихом океане скоропостижно скончался от сердечного приступа.

Как сообщает ТАСС, президент Республики Вануату почувствовал себя плохо в пятницу вечером. Сразу после этого политика доставили в больницу Порт-Вила. Ночью Болдуин Лонздейл скончался.

Согласно закону Вануату, новый президент должен быть избран коллегией выборщиков, состоящей из членов парламента и глав региональных советов, в течение ближайших трёх недель.

Болдуин Лонздейл занимал пост главы небольшого тихоокеанского государства с 2014 года. До начала своей политической карьеры Лонздейл был англиканским священником.