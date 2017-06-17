Умер президент Вануату Болдуин Лонздейл

Читайте также

Умер президент Вануату Болдуин Лонздейл

201

Президент Вануату Болдуин Лонздейл. Фото: © REUTERS/Issei Kato

Действующий президент островного государства в Тихом океане скоропостижно скончался от сердечного приступа.

Как сообщает ТАСС, президент Республики Вануату почувствовал себя плохо в пятницу вечером. Сразу после этого политика доставили в больницу Порт-Вила. Ночью Болдуин Лонздейл скончался.

Согласно закону Вануату, новый президент должен быть избран коллегией выборщиков, состоящей из членов парламента и глав региональных советов, в течение ближайших трёх недель.

Болдуин Лонздейл занимал пост главы небольшого тихоокеанского государства с 2014 года. До начала своей политической карьеры Лонздейл был англиканским священником.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!