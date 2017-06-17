Трамп кричал на телевизоры, когда узнал о расследовании увольнения Коми

Как сообщается, президент США был не в себе от ярости и настаивал на том, что он стал объектом заговора.

Президент США Дональд Трамп был вне себя от ярости, когда увидел по ТВ сюжет о расследовании обстоятельств увольнения им главы ФБР Джеймса Коми, которое начал спецпрокурор Роберт Мюллер, сообщает Associated Press.

По словам его помощников, глава страны разозлился настолько, что кричал на телевизоры в Белом доме. Как отмечается, Трамп уверен, что стал объектом заговора.

Ранее глава страны сравнил ситуацию с расследованием с охотой на ведьм и возложил ответственность за это разбирательство на человека, имя которого он не назвал. При этом Трамп утверждал, что именно он советовал уволить Коми.

Как сообщается, в Белом доме опровергли информацию о существовании такого разбирательства. СМИ США предположили, что "этим человеком" является заместитель генерального прокурора страны Род Розенстайн.