Как отметил министр транспорта Максим Соколов, их продажа ещё не началась. Глава Минтранса не стал уточнять даты.

В России возобновили производство судов на подводных крыльях типа "Комета". Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова, РФ готова поставлять их и за рубеж.

— Продажи ещё нет, а вот производство "Комет" возобновилось. Мы её даже назвали красивым именем "Чайка", потому что она закладывалась в Рыбинске, в Ярославской области, где работает депутатом Валентина Владимировна Терешкова. Вы помните, что её позывной во время полёта в космос был "Чайка", — отметил он.

Как отметил глава Минтранса, сейчас "Комета" почти готова. По словам Соколова, Рыбинский завод готов производить такие суда ещё и ещё.