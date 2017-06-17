Ситуация с задержанием в КНДР российской яхты урегулирована

Планируется, что судно сможет покинуть порт во второй половине дня — после того как пройдёт все формальности.

Инцидент с задержанием российской яхты Katalexa в КНДР урегулирован, сообщили в Генеральном консульстве РФ в городе Чхонджин. Планируется, что во второй половине дня после прохождения необходимых формальностей экипаж вместе с судном сможет покинуть порт Раджин.

Отмечается, что все члены экипажа здоровы. Как сообщает ТАСС, генеральный консул РФ в Чхонджине Юрий Бочкарёв будет находиться у судна до его отхода.

Накануне Бочкарёв провёл переговоры с представителями погранслужбы КНДР, организовал для членов экипажа радиосвязь с родственниками. Напомним, приморскую яхту Katalexa задержало судно КНДР в Японском море, в то время как её перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский.