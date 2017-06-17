Легкоатлетка потеряла парик во время выступления

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Легкоатлетка потеряла парик во время выступления

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Видео с выступлением прыгуньи в длину Блессинг Окагбаре в Осло собрало более полумиллиона просмотров благодаря курьёзу.

Легкоатлетка Блессинг Окагбаре из Нигерии прославилась своим выступлением на Бриллиантовой лиге в Осло, но не благодаря показанному ей результату, а из-за курьёзного случая. После первой попытки Окагбаре потеряла парик. Но спортсменку инцидент не смутил — она надела его на голову и продолжила выступление. Видео уже собрало на YouTube более полумиллиона просмотров.

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