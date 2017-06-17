Если раньше оно было тёмно-синим, то из-за массового размножения фитопланктона приобрело бирюзовый цвет.

Учёные НАСА сообщили об изменении цвета Чёрного моря. На фотографиях с космического спутника Aqua satellite видно, что море окрасилось в бирюзовый цвет — на нём заметны большие бирюзовые пятна. Как сообщает Fox News, самые яркие оттенки зафиксированы у берегов Румынии, Болгарии и Украины.

По данным специалистов, раньше на снимках из космоса Чёрное море было тёмно-синим, а смена цвета обусловлена массовым нашествием фитопланктона. Помимо этого, может резко уменьшиться содержание кислорода, что повлечёт к массовой гибели морских обитателей.

Отметим, к фитопланктону относятся одноклеточные водоросли и цианобактерии. Они питаются солнечным светом и растворёнными питательными веществами. Фитопланктон также служит пищей для более крупных рыб и моллюсков.