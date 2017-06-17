Комиссия по гражданским правам начнёт расследование в администрации Трампа

Причиной этому являются начавшиеся сокращения целого ряда правозащитных отделов.

Комиссия по правам человека намерена провести расследование в отношении администрации президента США Дональда Трампа после ряда бюджетных и кадровых сокращений отделов, осуществляющих надзор за правами граждан. Об этом сообщает NBC News.

В комиссии заявляют, что подобные сокращения могут привести к негативным последствиям, а в частности в стране может снизиться уровень защиты определённых слоёв населения, таких как ЛГБТ, пожилых людей, инвалидов и так далее.

Инициатором расследования выступил Конгресс США, а комиссия была созвана в соответствии с законом о гражданских правах Соединённых Штатов.

В частности, расследование также может затронуть департамент образования и департамент юстиции.