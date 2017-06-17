Медведев распорядился связать Калининград с остальной Россией новыми паромами

Сегодня на сайте Кабмина появилось сообщение о том, что Дмитрий Медведев подписал план развития паромного сообщения с Калининградской областью, который позволит переориентировать большую часть грузопотока, следующего в настоящее время по железной дороге через Литву и Белоруссию.
— Строительство паромов в дополнение к уже работающим позволит обеспечить перевозку линией Усть-Луга — Балтийск всего объёма грузов для внутреннего потребления Калининградской области, — отмечается в сообщении.
Строить паромы в 2017–2020 годах предполагается за счёт средств федерального бюджета и заёмных ресурсов.
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