Медведев распорядился связать Калининград с остальной Россией новыми паромами

План, подписанный главой правительства, предусматривает строительство трёх грузопассажирских паромов, которые выйдут на линию Балтийск — Усть-Луга.

Сегодня на сайте Кабмина появилось сообщение о том, что Дмитрий Медведев подписал план развития паромного сообщения с Калининградской областью, который позволит переориентировать большую часть грузопотока, следующего в настоящее время по железной дороге через Литву и Белоруссию.

— Строительство паромов в дополнение к уже работающим позволит обеспечить перевозку линией Усть-Луга — Балтийск всего объёма грузов для внутреннего потребления Калининградской области, — отмечается в сообщении.

Строить паромы в 2017–2020 годах предполагается за счёт средств федерального бюджета и заёмных ресурсов.