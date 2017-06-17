В Европе резко упали продажи Lada

Несмотря на рост с начала года, в мае уровень сбыта упал на 2,6% — до 448 автомобилей.

В Европейской ассоциации производителей автомобилей сообщили о резком падении продаж автомобилей Lada в странах Евросоюза. По данным ACEA, в мае уровень сбыта машин снизился на 2,6% — до 448 автомобилей.

Отмечается, что с начала года продажи компании ежемесячно росли на более чем 10% и увеличились на 36,1%, достигнув уровня в 1,98 тысячи штук.

Ранее Лайф сообщал о том, что "АвтоВАЗ" планирует продать до 300 тысяч машин в этом году. Также глава компании Николя Мор заявлял о намерении экспортировать 20% продукции.