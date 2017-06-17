Донецкий композитор сочиняет пьесу на основе звуков войны. LifeDoc

Для получения вдохновения он выезжает на окраины Донецка и слушает звуки боевых столкновений.

Донецкий композитор Данил Милка сочиняет пьесу для симфонического оркестра на основе звуков войны. Для получения вдохновения он выезжает на окраины Донецка и слушает звуки боя.

Музыкант решил назвать произведение "Пассакалия" и посвятить его памяти жертв войны в Донбассе. Планируется что полностью произведение прозвучит 22 июня на концерте, посвящённом годовщине начала Великой Отечественной войны.