В полевых условиях. Синоптик рассказал о погоде в первые дни Кубка конфедераций

В Санкт-Петербурге, Казани, Сочи и Москве в ближайшую неделю будет достаточно тепло, но чаще всего пасмурно и дождливо.

Сегодня, в день матча-открытия Кубка конфедераций, в Санкт-Петербурге будет стоять комфортная и ясная погода, сообщил Лайфу ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус.

— Жителей и гостей Северной столицы ждёт летняя погода. Солнечно, слабый ветер, температура воздуха даже выше чем обычно, +23...25 градусов, — сказал синоптик. Напомним, сегодня в 18:00 состоится игра между сборными России и Новой Зеландии.

Завтра, 18 июня, спортивный турнир переместится в Казань и Москву. В 18:00 на "Казань-арене" запланирована игра между командами Мексики и Португалии, а в 21:00 — матч между сборными Чили и Камеруна на стадионе "Спартак" в российской столице.

— В воскресенье в Казани дожди будут интенсивными, но будут носить кратковременный характер, температура воздуха поднимется до +18...22 градусов. В Москве потеплеет до +22...23 градусов, также пройдут кратковременные дожди, — пояснил Михаил Леус.

19 июня состоится первый матч Кубка конфедераций в Сочи. В 18:00 начнётся встреча сборных команд Германии и Австралии. В понедельник в городе-курорте температура поднимется до +24 градусов, вечером местами могут пройти ливни и грозы.

20 июня спортсмены и болельщики будут отдыхать, а на 21 число запланирована игра между командами России и Португалии в Москве (в 18:00) и командами Мексики и Новой Зеландии в Сочи (в 21:00).

— В столице в среду похолодает до +18...20 градусов, возможны кратковременные дожди. В Сочи будет около +20...22 градусов, также есть вероятность локальных ливней и гроз, — отмечает специалист центра погоды "Фобос".

22 июня театр действий спортивного турнира снова развернётся в Санкт-Петербурге, где в 18:00 сыграют спортсмены из Камеруна и Австралии, а также в Казани, где в 21:00 встретятся спортсмены из Германии и Чили.

В следующую субботу, 24 июня, в 18:00 в Петербурге пройдёт матч между сборными Новой Зеландии и Португалии, а в Казани в то же самое время — между сборными России и Мексики.

— В Казани в этот день будет достаточно тепло — +21...23 градуса, но местами пройдут дожди. В Северной столице будет ветрено и холодно, столбики термометров поднимутся только до +15...17 градусов, — резюмирует синоптик.