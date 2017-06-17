Сборную РФ ждёт вознаграждение при успешном выступлении на Кубке конфедераций

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Сборную РФ ждёт вознаграждение при успешном выступлении на Кубке конфедераций

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Министр спорта РФ Павел Колобков. Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Однако глава Минспорта Павел Колобков подчеркнул, что футболисты должны думать не о вознаграждении, а об игре.

Министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что РФС и Минспорт вознаградят футболистов и тренеров национальной сборной в случае успешного выступления на Кубке конфедераций.

— По линии РФС и государства будут запланированы вознаграждения, — отметил глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что спортсмены хорошо зарабатывают и при выходе на поле должны думать прежде всего о победе для страны, а не о премировании.

Напомним, в матче-открытии Кубка конфедераций 17 июня российская команда сыграет со сборной Новой Зеландии. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, начало в 18:00 мск.

Ранее Лайф сообщал о том, что эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу России в матче-открытии.

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