Бельгия продлила участие ВВС в коалиции США в Сирии и Ираке

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Бельгия продлила участие ВВС в коалиции США в Сирии и Ираке

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© Flickr / Sgt. Antony Lee, U.S. Army

Как отмечается, число истребителей-бомбардировщиков F-16, задействованных в военно-воздушных операциях против боевиков ИГИЛ*, будет сокращено.

Правительство Бельгии приняло решение продлить с 1 июля по 31 декабря участие представителей ВВС страны в коалиции под эгидой США в Ираке и Сирии, сообщило агентство Belga.

Как отмечается, число судов F-16, которые будут задействованы в военно-воздушных операциях против боевиков ИГИЛ*, сократят с шести до четырёх. Все они сейчас базируются в Иордании.

Отметим, что ВВС Бельгии присоединились к коалиции в июле 2016 года. Согласно подсчётам, бюджету страны это продление обойдётся в 17 миллионов евро.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

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