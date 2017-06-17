Бельгия продлила участие ВВС в коалиции США в Сирии и Ираке

Как отмечается, число истребителей-бомбардировщиков F-16, задействованных в военно-воздушных операциях против боевиков ИГИЛ*, будет сокращено.

Правительство Бельгии приняло решение продлить с 1 июля по 31 декабря участие представителей ВВС страны в коалиции под эгидой США в Ираке и Сирии, сообщило агентство Belga.

Как отмечается, число судов F-16, которые будут задействованы в военно-воздушных операциях против боевиков ИГИЛ*, сократят с шести до четырёх. Все они сейчас базируются в Иордании.

Отметим, что ВВС Бельгии присоединились к коалиции в июле 2016 года. Согласно подсчётам, бюджету страны это продление обойдётся в 17 миллионов евро.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда РФ.