Медведев распорядился построить четыре острова в Баренцевом море

На их основе затем будет создаваться Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился создать в Кольском заливе четыре искусственных острова. Договор будет заключён с ООО "Кольская верфь". Это дочернее предприятие ОАО "Новатэк". Согласно подписанному распоряжению, открытого аукциона не будет.

— "Кольская верфь" определено лицом, с которым Росморречфлотом будет заключён договор о создании четырёх искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря для реализации инвестиционного проекта "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений", — говорится в справке к распоряжению.

Ранее отмечалось, что стоимость проекта оценивается в 25 миллиардов рублей. Для создания островов построят специальную верфь, которая будет производить особые уникальные железобетонные платформы.

Строительство будет вестись у села Белокаменка Мурманской области. Возведение верфи может быть начато до конца года, а сам Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений планируется завершить к 2020 году.