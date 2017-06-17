Букмекеры ставят на сухую победу сборной России в матче против Новой Зеландии

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Букмекеры ставят на сухую победу сборной России в матче против Новой Зеландии

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Первый матч группового этапа Кубка конфедераций по футболу начнётся сегодня в 18:00.

Как рассказал Лайфу заместитель генерального директора компании "Лига ставок" Александр Егоров, большая часть ставок в матче Россия — Новая Зеландия в групповом этапе Кубка конфедераций приходится на победу россиян.

— Абсолютное большинство ставок приходится на победу сборной России. Это в принципе закономерно. Наша команда выступает фаворитом в этом матче. Новая Зеландия достаточно неизученная команда и неизвестная, — сказал Егоров.

Он также отметил, что есть довольно высокая вероятность, что матч закончится сухой победой российской сборной, а наиболее вероятным автором гола станет Фёдор Смолов.

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