В парк в центре Москвы привезли 8-тонные валуны из Карелии

В перспективе в разных частях парка "Зарядье" планируется создать искусственный микроклимат тундры, степи, леса и заливных лугов.

В парк "Зарядье", расположенный на месте бывшей гостиницы "Россия" между Москворецкой набережной и улицей Варварка, привезли природные камни из Карелии со мхом и лишайниками. Общий вес валунов составляет 360 тонн, некоторые камни весят по восемь тонн. Сообщение об этом появилось на сайте столичного стройкомплекса.

Кроме того, в парке уже высадили 650 крупных деревьев из 750 запланированных. Высадку всех растений планируется закончить до конца июля, а сам парк откроется ко Дню Москвы в начале сентября.

Ранее Лайф узнал, что ещё увидят москвичи в парке "Зарядье".