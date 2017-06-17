Москвич попытался сжечь в парке свою собаку

Мотивом такого решения мужчина назвал проблемы в бизнесе и последовавший за этим нервный срыв.

Житель Москвы попытался сжечь заживо свою собаку. Как сообщает паблик Mash, мужчина привёл питомца породы сенбернар в парк и взял с собой бензин. Его вовремя смогли остановить заметившие неладное прохожие.

Причиной, побудившей москвича убить животное, он назвал проблемы в бизнесе и последовавший за этим нервный срыв. Свидетели происшествия вызвали на место наряд полиции, мужчину задержали.

Отметим, что сенбернары — преданные и очень послушные собаки. Они любят людей, а с детьми обращаются очень бережно и аккуратно. Собаки этой породы часто использовались в целях спасения людей.