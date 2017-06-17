Путин заявил, что США никогда не раскроют данные о MH17

Глава государства убеждён, что у Белого дома есть информация, которой тот не хочет делиться.

Соединённые Штаты никогда не пойдут на раскрытие данных о крушении малайзийского боинга над Донбассом, которые противоречат версии о том, что якобы ополченцы ДНР сбили этот самолёт. Такое мнение президент РФ Владимир Путин выразил в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну.

Путин ответил утвердительно на вопрос, считает ли он, что у разведки США могут быть данные о крушении.

— Я убеждён, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнёров, — сказал Путин. Глава государства считает такую ситуацию "весьма понятной".

— Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев, — сказал президент. — Если информация противоречит этому, то тогда они никогда её не раскроют.

Интервью президента РФ стало основой документального фильма "Интервью с Путиным" и одноимённой книги. Премьерный показ фильма завершился накануне.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Погибло 283 пассажира и 15 членов экипажа.