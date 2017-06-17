Генерал ВВС США назвал позором 16-летнюю военную кампанию в Афганистане

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Генерал ВВС США назвал позором 16-летнюю военную кампанию в Афганистане

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Военные США перед отправкой в Афганистан. Фото: © РИА Новости/Владимир Пирогов

Джек Кин выразил мнение, что для победы в этом регионе США необходимо увеличить число военных на 10–20 тысяч человек.

Бывший заместитель начальника штаба армии США генерал Джек Кин назвал позором то, что военная кампания Соединённых Штатов в Афганистане затянулась на 16 лет, сообщает Fox News.

Кин подчеркнул, что для победы Соединённым Штатам необходимо увеличить число военных примерно на 10–20 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что США намерены направить дополнительно около четырёх тысяч военнослужащих в Афганистан. Большинство из них будет тренировать афганских военных, часть примет непосредственное участие в операциях против "Талибана"* и ИГИЛ*.

* Организации запрещены по решению Верховного суда РФ.

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