Число жертв урагана в Москве возросло до 17

Ранее СКР подтвердил смерть 15 человек во время урагана. Позже в больнице умер восьмилетний мальчик. Он стал 16-й жертвой. Сегодня стало известно, что количество погибших снова увеличилось.

Ещё один пострадавший от разгула стихии в Москве скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Известно, что в лечебных учреждениях до сих пор (с момента урагана прошло больше трёх недель) остаётся восемь человек. Один из пациентов находится в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, ураган налетел на Москву и Подмосковье 29 мая во второй половине дня. Он продолжался немногим больше часа, но успел повалить тысячи деревьев, повредить сотни автомобилей и крыш домов (в том числе кровлю Сенатского дворца в Кремле и кровлю одного из подмосковных роддомов).