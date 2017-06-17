Число жертв урагана в Москве возросло до 17

Ещё один пострадавший от разгула стихии в Москве скончался в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
Известно, что в лечебных учреждениях до сих пор (с момента урагана прошло больше трёх недель) остаётся восемь человек. Один из пациентов находится в крайне тяжёлом состоянии.
Напомним, ураган налетел на Москву и Подмосковье 29 мая во второй половине дня. Он продолжался немногим больше часа, но успел повалить тысячи деревьев, повредить сотни автомобилей и крыш домов (в том числе кровлю Сенатского дворца в Кремле и кровлю одного из подмосковных роддомов).
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