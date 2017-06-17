Во Львове неизвестные бросили коктейли Молотова в помещения двух банков

В результате возгорания в одном из отделений была уничтожена мебель на площади пяти квадратных метров, а также повреждены стены и потолок на площади 30 квадратных метров.

В ночь с 16 на 17 июня в украинском городе Львове было атаковано два банка. Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на пожарных, в 02:25 двое неизвестных бросили коктейль Молотова в окно "БМ-банка" на площади Старый Рынок. В результате происшествия в помещении учреждения возник пожар.

В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации сообщили, что в результате возгорания была уничтожена мебель на площади пяти квадратных метров, повреждены стены и потолок на площади 30 квадратных метров.

В 2:30 аналогичный инцидент произошёл около отделения украинского VS Bank на улице Низменной, однако бутылка разбилась, повредив окно, и пожара в помещении не возникло.